В Рязанской области 18-летний дилер «накачал» наркотиками несовершеннолетнюю

По данным следствия, с мая по июнь 18-летний житель Кораблинского района продавал наркотики через интернет, также в тот же период молодой человек склонил к употреблению несовершеннолетнюю. Кораблинца заключили под стражу. Уголовное дело направлено в суд.