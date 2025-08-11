В Рязанской области 18-летний дилер «накачал» наркотиками несовершеннолетнюю
В Рязанской области 18-летний дилер «накачал» наркотиками несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Кораблинца заключили под стражу. Уголовное дело направлено в суд.