В Рязани внедрили новый сервис для проверки штрафов за платную парковку

Администрация Рязани совместно с разработчиком программного обеспечения — ООО «Смарт-Сити» внедрила новый сервис, позволяющий ознакомиться с фотографией нарушения в личном кабинете на портале парковочного пространства rzn-parking.ru или в мобильном приложении. Для этого нужно в разделе «Штрафы» в поле «Документы» добавить серию и номер свидетельства о регистрации автомобиля (розовая ламинированная карточка), после чего вся история по штрафам за платные парковки с фотографиями будет доступна для просмотра.

