В Рязани учеников школы № 28 переведут в школу № 60/61

С 1 сентября ученики школы № 28 будут учится в здании школы № 60/61. Решение связано с планируемым строительством нового здания школы. Школе № 28 для учебного процесса выделят отдельный вход, учебные кабинеты, часть раздевалки, столовую, спортзал.