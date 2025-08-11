В Рязани учеников школы № 28 переведут в школу № 60/61
С 1 сентября ученики школы № 28 будут учится в здании школы № 60/61. Решение связано с планируемым строительством нового здания школы. Школе № 28 для учебного процесса выделят отдельный вход, учебные кабинеты, часть раздевалки, столовую, спортзал.
