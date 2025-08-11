В Рязани появилось зеркало «для улыбок»
Зеркало появилось на Лыбедском бульваре. Оно обрамлено листвой. У основания установлен цветочный горшок, на котором есть надпись: «Улыбайся и мир станет ярче!».
В Рязани появилось зеркало «для улыбок». Об этом сообщили в Telegram-канале «Твиглс | медиа Рязань».
Фото: Telegram-канал «Твиглс | медиа Рязань»