В Рязани объявили тендер на обновление теннисных кортов в ЦПКиО

В документах указано, что запланированы работы по замене покрытия пяти теннисных кортов, а также ремонт прилегающих автомобильной дороги и тротуаров. Кроме того, подрядчику необходимо нанести разметку на кортах. Заказчик — муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «СШТ «Юниор». Срок выполнения работ — с момента заключения договора до 31 октября 2025 года.

В Рязани стартовал конкурс на проведение работ по благоустройству теннисных кортов в Центральном парке культуры и отдыха. Начальная стоимость работ на сайте госзакупок — три миллиона 750 тысяч рублей.

