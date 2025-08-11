В России утвердили более 80 оснований для отзыва паспортов у мигрантов

В России вступил в силу закон, расширяющий основания для лишения гражданства мигрантов. Теперь более 80 причин могут привести к отзыву паспорта; закон принят 17 июля, подписан 31 июля и вступил в силу 11 августа. Среди новых оснований — тяжкие преступления (убийство, разврат с детьми), организация незаконной миграции, призывы к терроризму и сотрудничество с иностранными структурами, подрывающими безопасность РФ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул требование уважать законы, культуру и веру страны; обсуждаются также меры по лишению гражданства и пожизненному запрету на въезд за наркопреступления — доля таких преступлений среди мигрантов выросла с более 25% в 2023 году до 65% в 2024 году.

В России вступил в силу закон, увеличивающий количество оснований для отзыва российского паспорта у мигрантов. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на официальный Telegram-канале Государственной Думы.

Теперь более 80 причин могут стать основанием для лишения гражданства.

Закон был принят депутатами 17 июля, подписан президентом Владимиром Путиным 31 июля и вступил в юридическую силу 11 августа.

Среди новых оснований для лишения гражданства — серьезные преступления, такие как лишение жизни, развратные действия в отношении детей, организация незаконной миграции, а также публичные призывы к терроризму и сотрудничество с иностранными государствами или организациями, подрывающими безопасность России.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин подчеркнул, что мигранты должны уважать законы, культуру и веру страны. Ранее также были предложены меры по лишению гражданства и введению пожизненного запрета на въезд для тех, кто совершает преступления в сфере наркотиков. Статистика показывает, что в 2023 году более четверти преступлений мигрантов были связаны с наркотиками, а в 2024 году этот показатель возрос до 65%.