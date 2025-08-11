В России утвердили более 80 оснований для отзыва паспортов у мигрантов

В России вступил в силу закон, увеличивающий количество оснований для отзыва российского паспорта у мигрантов. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на официальный Telegram-канале Государственной Думы.
Теперь более 80 причин могут стать основанием для лишения гражданства.
Закон был принят депутатами 17 июля, подписан президентом Владимиром Путиным 31 июля и вступил в юридическую силу 11 августа.
Среди новых оснований для лишения гражданства — серьезные преступления, такие как лишение жизни, развратные действия в отношении детей, организация незаконной миграции, а также публичные призывы к терроризму и сотрудничество с иностранными государствами или организациями, подрывающими безопасность России.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин подчеркнул, что мигранты должны уважать законы, культуру и веру страны. Ранее также были предложены меры по лишению гражданства и введению пожизненного запрета на въезд для тех, кто совершает преступления в сфере наркотиков. Статистика показывает, что в 2023 году более четверти преступлений мигрантов были связаны с наркотиками, а в 2024 году этот показатель возрос до 65%.