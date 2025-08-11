В России призвали маркировать сгенерированный нейросетями контент

Соответствующее обращение он направил главе РКН Андрею Липову. Отмечается, что необходимость пометок ИИ-материалов возникла в связи с ростом фейковой информации и новостей, которые вводят граждан в заблуждение и могут стать причиной преступлений. Крупник также предложил рассмотреть возможность введения ответственности за отсутствие маркировки нейросетевой генерации.