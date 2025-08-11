Рязань
В России призвали маркировать сгенерированный нейросетями контент
Соответствующее обращение он направил главе РКН Андрею Липову. Отмечается, что необходимость пометок ИИ-материалов возникла в связи с ростом фейковой информации и новостей, которые вводят граждан в заблуждение и могут стать причиной преступлений. Крупник также предложил рассмотреть возможность введения ответственности за отсутствие маркировки нейросетевой генерации.

В России призвали маркировать сгенерированный нейросетями контент. Об этом пишет RT со ссылкой на депутата петербургского заксобрания Павла Крупника.

Соответствующее обращение он направил главе РКН Андрею Липову.

Отмечается, что необходимость пометок ИИ-материалов возникла в связи с ростом фейковой информации и новостей, которые вводят граждан в заблуждение и могут стать причиной преступлений.

Крупник также предложил рассмотреть возможность введения ответственности за отсутствие маркировки нейросетевой генерации.

Фото: Шедеврум.