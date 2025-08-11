В России предложили увеличить отпуск предпенсионерам на неделю

Депутаты Госдумы предложили увеличить отпуск для предпенсионеров на семь дней, сообщает Ura.ru. Авторы инициативы — Сергей Миронов и Алексей Гусев; в проекте предусмотрено 35 календарных дней отпуска для этой категории. Миронов сказал, что в России более 7 млн предпенсионеров, и дополнительные дни положительно скажутся на их здоровье и трудовой активности, Гусев отметил, что это сделает переход в новую жизнь более комфортным.

В пояснительной записке к законопроекту указали, что предполагается закрепить предоставление отпуска для работников предпенсионного возраста, то есть тех, кто еще не достиг возраста для назначения пенсии по старости. Согласно предложению, продолжительность отпуска для данной категории граждан составит 35 календарных дней.

Сергей Миронов отметил, что в России насчитывается более семи миллионов граждан предпенсионного возраста, и этот кадровый ресурс требует особого внимания со стороны государства. Он подчеркнул, что дополнительные дни отдыха могут положительно сказаться на трудовой активности и здоровье предпенсионеров. Алексей Гусев добавил, что данная инициатива поможет сделать переход в новую жизнь более комфортным.

Фото: Руслан Яроцкий / URA.RU