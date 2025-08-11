В России предложили упростить заполнение паспортных данных в заявлениях

Авторы законопроекта предложили указывать в заявлениях только серию и номер документа. «Для надежной идентификации личности и проверки действительности паспорта через официальный сервис МВД России достаточно лишь серии и номера документа. Таким образом, сбор и хранение остальной информации является избыточным», — говорится в сообщении. На данный момент нужно указывать полные паспортные данные, включая информацию о том, кем и когда выдан документ, а также код подразделения. Это, как считают авторы инициативы, приводит к ошибкам и замедляет работу с документами.

