В России предложили упростить заполнение паспортных данных в заявлениях
В России предложили упростить заполнение паспортных данных в заявлениях. С соответствующей инициативой выступили депутаты Госдумы Владислав Даванков, Александр Демин, Владимир Плякин и другие, сообщает «КП».
Авторы законопроекта предложили указывать в заявлениях только серию и номер документа.
«Для надежной идентификации личности и проверки действительности паспорта через официальный сервис МВД России достаточно лишь серии и номера документа. Таким образом, сбор и хранение остальной информации является избыточным», — говорится в сообщении.
На данный момент нужно указывать полные паспортные данные, включая информацию о том, кем и когда выдан документ, а также код подразделения. Это, как считают авторы инициативы, приводит к ошибкам и замедляет работу с документами.
