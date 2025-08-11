В России полностью изменят систему портала «Госуслуги»

В России обновят систему госуслуг — услуги сгруппируют по жизненным ситуациям (выход на пенсию, открытие бизнеса, рождение ребёнка) на портале Госуслуги, чтобы все сервисы были в одном месте. Каждая услуга станет быстрой и простой, за её качеством будет следить назначенный куратор с фото на странице и работой с отзывами. До 2030 года планируют перевести 99% соцуслуг в электронный вид вместо текущих 90%, а часть документов ведомства будут получать из госреестров автоматически.

В России собираются обновить систему государственных услуг, чтобы сделать их более удобными для граждан. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заместителя председателя правительства Дмитрия Григоренко.

Он рассказал, что все услуги будут сгруппированы по жизненным ситуациям, таким как выход на пенсию, открытие бизнеса или рождение ребенка. Это значит, что людям не придется искать каждый сервис отдельно — все нужные услуги будут доступны в одном месте на портале «Госуслуги».

Григоренко отметил, что каждая услуга должна быть быстрой и простой. Для этого будет назначен куратор, который будет следить за качеством предоставления услуги и работать с отзывами граждан. Куратор будет известен пользователям, его фото будет размещено на странице услуги.

До конца 2030 года планируется перевести 99% социальных услуг в электронный вид, сейчас этот показатель составляет 90%. Кроме того, гражданам не всегда придется предоставлять документы, так как некоторые ведомства смогут получать их из государственных реестров автоматически.