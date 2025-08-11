В России изменят порядок регистрации транспортных средств

С 31 августа в перечень документов, требующихся для регистрации авто, войдут: свидетельство о праве пережившего супруга на временное пользование транспортным средством, прежний владелец которого погиб на СВО; свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, выданным нотариусом по месту открытия наследства при наличии документа, подтверждающего гибель владельца транспортного средства в связи с участием (выполнением задач) в СВО.