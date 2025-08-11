В России для таксистов стали помечать бесплатные точки Wi-Fi на картах
Функция предусмотрена для водителей с целью комфортных перевозок в местах с нестабильным интернетом. Нововведение заработало в 13 городах, среди которых Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Тула. Поиск мест с доступной сетью Wi-Fi возможен также в оффлайн-режиме, если карта была предварительно загружена.
