В России для таксистов стали помечать бесплатные точки Wi-Fi на картах

Функция предусмотрена для водителей с целью комфортных перевозок в местах с нестабильным интернетом. Нововведение заработало в 13 городах, среди которых Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Тула. Поиск мест с доступной сетью Wi-Fi возможен также в оффлайн-режиме, если карта была предварительно загружена.

В России для таксистов стали помечать бесплатные точки Wi-Fi на картах. Об этом пишет RT со ссылкой на сервис «Яндекс Такси».

Функция предусмотрена для водителей с целью комфортных перевозок в местах с нестабильным интернетом. Нововведение заработало в 13 городах, среди которых Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Тула.

Поиск мест с доступной сетью Wi-Fi возможен также в оффлайн-режиме, если карта была предварительно загружена.