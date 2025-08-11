В РГРЭС назвали причину аварийного отключения света в Рязани

11 августа, в 9:27, произошло аварийное отключение электроэнергии в смежной организации, затронувшее улицы Октябрьский городок и Михайловское шоссе. Об этом сообщила пресс-служба РГРЭС. Причиной отключения стали механические повреждения двух кабельных линий напряжением 10 кВ. В настоящее время бригады специалистов работают над восстановлением электроснабжения. Ожидается, что процесс займет приблизительно 6 часов.