В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 045
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 444
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
3 681
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
2 864
В Михайловском районе один человек погиб и трое пострадали в результате аварии
Трагедия произошла 9 августа, примерно в 23:00, на 198-ом километре автодороги Р-22 «Каспий». По предварительным данным, 34-летняя местная жительница за рулем «Лада Приора» столкнулась с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 39-летнего жителя Тамбовской области. В результате происшествия пассажир первого автомобиля скончался по дороге в больницу. Водительница «Приоры» и пассажиры — 29-летняя жительница Михайловского района и 52-летний местный житель, а также водитель «Гранты» получили травмы. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

