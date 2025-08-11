В Михайловском районе один человек погиб и трое пострадали в результате аварии

В Михайловском районе один человек погиб и трое пострадали в результате аварии. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Трагедия произошла 9 августа, примерно в 23:00, на 198-ом километре автодороги Р-22 «Каспий». По предварительным данным, 34-летняя местная жительница за рулем «Лада Приора» столкнулась с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 39-летнего жителя Тамбовской области.

В результате происшествия пассажир первого автомобиля скончался по дороге в больницу. Водительница «Приоры» и пассажиры — 29-летняя жительница Михайловского района и 52-летний местный житель, а также водитель «Гранты» получили травмы.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.