В Госдуму внесли проект о блокировке контента, содержащего мат
Авторы предлагают обязать авторов удалять или «запикивать» нецензурные слова. Иначе прокуратура сможет заблокировать весь материал. Инициаторы считают, что проект позволит установить более четкий и эффективный механизм блокировки информационных материалов, содержащих нецензурную брань.
