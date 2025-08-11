В Госдуму внесли проект о блокировке контента, содержащего мат

Авторы предлагают обязать авторов удалять или «запикивать» нецензурные слова. Иначе прокуратура сможет заблокировать весь материал. Инициаторы считают, что проект позволит установить более четкий и эффективный механизм блокировки информационных материалов, содержащих нецензурную брань.