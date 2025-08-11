В Госдуме предложили выдавать водительские «права» с 16 лет

Депутаты предложили выдавать водительское удостоверение подросткам, которые достигли значительных достижений в учебе, спорте или предпринимательстве. Инициативу направили министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.