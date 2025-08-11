В двух районах Рязанской области установили карантин по бешенству

Карантин установили в селе Виленка Михайловского округа и в деревне Новоселки Старожиловского района. В документе указано, что карантин ввели на 60 дней в личных подворьях и на территории вокруг них. В период запрещены лечение, перемещение, вывоз и снятие шкур больных животных, а также проведение мероприятий с участием восприимчивых животных. Также запрещены ярмарки, выставки и отлов диких животных.

