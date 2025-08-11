Трамп заявил, что собирается организовать встречу Путина и Зеленского
Трамп заявил, что собирается организовать встречу Путина и Зеленского. Он отметил, что на Украине 88% жителей хотят заключения сделки о мире с Россией в соответствии с опросами. Ранее Трамп оговорился и сообщил о визите в Россию.
Трамп заявил, что собирается организовать встречу Путина и Зеленского. Об этом сообщает ТАСС.
