Трамп заявил, что собирается организовать встречу Путина и Зеленского

Трамп заявил, что собирается организовать встречу Путина и Зеленского. Он отметил, что на Украине 88% жителей хотят заключения сделки о мире с Россией в соответствии с опросами. Ранее Трамп оговорился и сообщил о визите в Россию.

Ранее Трамп оговорился и сообщил о визите в Россию.