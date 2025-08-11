SuperJob: в Рязани 6% родителей первоклассников выбирают мужчин-педагогов

Согласно данным опроса, для 39% отцов и 35% матерей первоклассников женщина — лучшая кандидатура на роль первого учителя их ребенка. За учителя-мужчину проголосовали 6% рязанцев. Для 47% пол не имеет значения. Отвечая на вопрос о предпочтительном возрасте первого учителя, 40% родителей первоклассников заявили, что педагоги в возрасте от 30 до 40 лет — идеальный вариант для их детей в силу достаточного опыта. Учителей до 30 лет предпочитают 8% родителей, 40-50 лет — 15% родителей. Преподавателей старше 50 лет считают «идеальными» только 5%. 28% родителей заявили, что возраст учителя не имеет значения.

