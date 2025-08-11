Рязань
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
3 часа назад
231
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 063
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 457
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
3 704
Стали известны детали разговора Путина с Пашиняном
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого обсудил результаты встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, состоявшейся в Москве. Об этом пишет «Газета. ру».

Путин также рассказал о подготовке к предстоящим переговорам с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

В Telegram-канале Кремля сообщается, что Пашинян выразил поддержку шагам России и США, направленным на мирное урегулирование конфликта на Украине. Это подчеркивает стремление Армении к конструктивному диалогу и сотрудничеству в вопросах международной безопасности.

Фото: Алексей Дружинин/РИА «Новости»