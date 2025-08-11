Стали известны детали разговора Путина с Пашиняном

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого обсудил результаты встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, состоявшейся в Москве. Об этом пишет «Газета. ру». Путин также рассказал о подготовке к предстоящим переговорам с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. В Telegram-канале Кремля сообщается, что Пашинян выразил поддержку шагам России и США, направленным на мирное урегулирование конфликта на Украине. Это подчеркивает стремление Армении к конструктивному диалогу и сотрудничеству в вопросах международной безопасности.

Фото: Алексей Дружинин/РИА «Новости»