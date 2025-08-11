Рязань
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
3 часа назад
231
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 063
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 457
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
3 704
Рязанскую УК оштрафовали за проблемы с водоснабжением
Рязанскую УК оштрафовали за проблемы с водоснабжением. Об этом в понедельник, 11 августа, сообщает Telegram-канал «ЖКХИНФО 62».

К ответственности привлекли жилищную организацию «Зеленая Роща». Госжилинспекция выявила, что в одной из квартир в доме № 44 на улице Гагарина в Рязани температура горячей воды не соответствовала норме.

В результате управляющей компании назначили взыскание в размере 125 тысяч рублей.