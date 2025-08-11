Рязанскую УК оштрафовали за проблемы с водоснабжением
К ответственности привлекли жилищную организацию «Зеленая Роща». Госжилинспекция выявила, что в одной из квартир в доме № 44 на улице Гагарина в Рязани температура горячей воды не соответствовала норме. В результате управляющей компании назначили взыскание в размере 125 тысяч рублей.
Об этом в понедельник, 11 августа, сообщает Telegram-канал «ЖКХИНФО 62».
