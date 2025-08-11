Рязанский медицинский центр «Еламед» вошел в число лучших клиник России

Рязанский медицинский центр «Еламед» заслуженно вошел в число ведущих частных многопрофильных клиник страны, заняв 149 место в федеральном рейтинге ТОП-200 лучших медицинских центров России по версии авторитетного аналитического центра Vademecum.

Это достижение подтверждает высокое качество услуг и соответствие клиники самым строгим стандартам здравоохранения.

«Для нас это большая честь и огромная ответственность, — отмечает руководство центра. — Каждый день мы работаем ради здоровья и спокойствия наших пациентов. Наш успех — результат самоотверженного труда врачей, медсестер, администраторов и всего коллектива, который стоит за именем МЦ „Еламед“».

В течение 2023 года центр демонстрировал стабильный рост, а уже в 2024-м уверенно поднялся в ряды лидеров частной медицины России.

Сегодня МЦ «Еламед» принимает взрослых и детей, располагает собственной лабораторией и стационаром полного дня, оказывает услуги по транспортировке пациентов с помощью собственной службы скорой помощи, а также предоставляет широкий спектр исследований и процедур на современном высокотехнологичном оборудовании.

Секрет успеха — в сочетании передового технического оснащения, инновационных методик и искренней заботы о каждом, кто переступает порог медицинского центра.

«Благодарим вас за доверие — самое ценное, что можно получить», — заключают представители центра.

Жители Рязани и всей Рязанской области вправе гордиться: теперь «Еламед» — это не только синоним высокого качества медицины, но и настоящая визитная карточка региона на федеральном уровне.