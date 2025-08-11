Две рязанские строительные компании вошли в топ-5 региональных застройщиков ЦФО по объемам текущего строительства

Две рязанские строительные компании вошли в топ-5 региональных застройщиков ЦФО по объемам текущего строительства. Об этом сообщает издание «Бизнес журнал».

Девелопер «Единство», одномоментно возводящий 479 тыс. кв. м жилья, занял вторую строчку рейтинга по ЦФО (32 место по РФ). «Северная компания», которая возводит 361 тыс. кв. м, замкнула первую пятерку (46 место по РФ).

Также в рейтинг по ЦФО вошли ГК «Зеленый сад» с 259 тыс. кв. м на седьмом месте (70 место в РФ), «Мармакс» на 17 строчке с 104 тыс. кв. м возводящегося жилья (201 место в РФ) и «СтройПромСервис» на 40 месте с 44 тыс. кв. м (503 место в РФ).