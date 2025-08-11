Рязанская область заняла 66 место в рейтинге по аварийности на дорогах

Доля ДТП с пострадавшими с января по июнь 2025 года в регионе составила 120%. Отмечается, что в прошлом году доля аварий с пострадавшими в Рязанской области составляла на 11,1% меньше. Самыми аварийными регионами признали Чеченскую республику, Томскую и Московскую области. А самыми безопасными стали дороги в Томской области, Тыве и Калмыкии.

Рязанская область заняла 66 место в рейтинге по аварийности на дорогах. Исследование привело РИА Новости.

С января по июнь 2025 года в регионе произошло 120 ДТП с пострадавшими. Отмечается, что в прошлом году доля аварий с пострадавшими в Рязанской области составляла на 11,1% меньше.

Самыми аварийными регионами признали Чеченскую республику, Томскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ. А самыми безопасными стали дороги в Калмыкии, Костромской области и Тыве.