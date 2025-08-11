Рязанцы запечатлели погоню инспекторов ГАИ за мотоциклистами

Видео сняла камера подъезда в одном из дворов. На нем видно, как два человека на мототранспорте, уходя от преследования патрульным автомобилем, заехали на газон и попытались скрыться по тротуарам в жилой зоне. Сотрудникам полиции пришлось бежать за целью. Итоги погони неизвестны. «Судя по кадрам, представители Госавтоинспекции точно остались недовольны», — говорится в посте.