Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 12 августа

С 09:00 до 17:00 в Борках отключат холодную воду по следующим адресам: 7-й район, дома №№ 63, 64; 8-й район, дома №№ 105, 105а, 106, 106а, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 140а, 141, 142, 143, 144, 145-145а, 145б, 146, 149, 150, 154. Причина отключения — ремонт на водопроводе.