Рязанцев предупредили о рассылке фейковых штрафов за нарушения ПДД

Согласно схеме, жителям присылают сообщение о том, что они нарушили ПДД и получили штраф. Сообщения приходят на электронную почту или мессенджер. Во вложении — файл в формате .pdf, который выглядит как официальный документ. В нем могут быть указаны данные (Ф. И. О., номер автомобиля). В письме есть кнопка для оплаты, которая ведет на фальшивый сайт, имитирующий государственные или банковские ресурсы. ⠀Рязанцам рекомендуют не переходить по ссылкам из подозрительных писем и проверять штрафы через официальные сервисы (Госуслуги, сайт Госавтоинспекции).

Рязанцев предупредили о рассылке фейковых штрафов за нарушения ПДД. Об этом сообщает пресс-служба рязанского минтик и ЖКХ.

