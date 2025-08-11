Рязанцев предупредили о недельном отключении газа
Мера связана с проведением ремонта на ГРС «Заборье» при подготовке к отопительному сезону. Подачу ресурса ограничат с 10:00 18 августа до 09:00 24 августа по следующим населенным пунктам: д. Деулино; с. Заборье; с. Картаносово; с. Ласково; п. Ласковский; д. Лопухи; п. Передельцы; п. Приозерный; д. Требухино.
Рязанцев предупредили о недельном отключении газа. Об этом сообщает региональный «Газпром».
Мера связана с проведением ремонта на ГРС «Заборье» при подготовке к отопительному сезону. Подачу ресурса ограничат с 10:00 18 августа до 09:00 24 августа по следующим населенным пунктам:
- д. Деулино;
- с. Заборье;
- с. Картаносово;
- с. Ласково;
- п. Ласковский;
- д. Лопухи;
- п. Передельцы;
- п. Приозерный;
- д. Требухино.