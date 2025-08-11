Рязанцам пообещали грозу 12 августа

Во вторник будет облачно с прояснениями. Местами возможны кратковременный дождь и гроза. Ночью и утром возможен туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14°С, днем +19…+24°С.