Рязанцам пообещали грозу 12 августа
Во вторник будет облачно с прояснениями. Местами возможны кратковременный дождь и гроза. Ночью и утром возможен туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14°С, днем +19…+24°С.
Рязанцам пообещали грозу 12 августа. Прогноз опубликовал региональный ЦГМС.
