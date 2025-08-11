Россияне поделились уровнем недовольства атмосферой на работе

Выяснилось, что настроение в коллективе, созданное руководством, не устраивает каждого третьего сотрудника. 32% респондентов заявили, что больше всего их раздражает напряженная обстановка на рабочем месте, почти столько же, 31%, недовольны тем, что начальство к ним не прислушивается и не интересуется их результатами. Четверть опрошенных (26%) сталкивались с грубостью руководства, 24% россиян не считают своего директора компетентным, а еще 13% недовольны устаревшими подходами и отсутствием нововведений. Отметить что-то положительное россиянам было труднее — 43% респондентов так и не смогли назвать хоть что-то, что им нравится в непосредственном руководителе.

