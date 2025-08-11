Россельхознадзор нашел нарушения на двух складах зерна в Рязанской области
Управление провело проверку на складах в Ухоловском и Александро-Невском районах. Специалисты установили следующие нарушения: в товарно-транспортных накладных не было информации о назначении зерна (для пищевых или кормовых целей, на хранение и/или обработку), месте происхождения; в зернохранилищах не проверяли условия хранения (влажность, температуру), а также не контролировали показатели зараженности вредителями, цвета зерна. Возбуждены дела об административных правонарушениях, а также выписаны штрафы.
