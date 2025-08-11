Путин запретил покупать иностранную форму для ВС РФ

В понедельник, 11 августа, Владимир Путин подписал указ, который запрещает закупку военной формы для армии России иностранного производства с 2026 года. Отмечается, что с 2027 года ткани для формы ВС РФ должны быть только отечественными.