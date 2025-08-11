Проверка выявила сальмонеллу в продукции птицефабрики «Акашево»

Специалисты провели проверку на птицефабрике «Акашевская» в Марий Эл и обнаружили сальмонеллу в продукции компании. В ходе инспекции выявили нарушения норм безопасности, и отобранные образцы показали наличие опасной бактерии в продуктах убоя цыплят-бройлеров. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, экспертиза установила, что с января по май текущего года производитель допустил выпуск небезопасной продукции. Повторные лабораторные проверки, проведенные в Татарстане, Пермском крае и Московской области, также подтвердили наличие сальмонеллы в замороженном филе, голени «Халяль» и грудке птицы. В связи с этими нарушениями суд наложил штраф в размере 700 тысяч рублей на птицефабрику «Акашевская». Однако решение пока не вступило в силу, и производитель может обжаловать его.

