Президент Азербайджана распорядился направить два миллиона долларов на помощь Украине
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении 2 млн долларов на гуманитарную помощь Украине. Отмечается, что средства предназначены для закупки и отправки на Украину произведенного в Азербайджане электрооборудования.
