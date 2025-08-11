Президент Азербайджана распорядился направить два миллиона долларов на помощь Украине

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении 2 млн долларов на гуманитарную помощь Украине. Отмечается, что средства предназначены для закупки и отправки на Украину произведенного в Азербайджане электрооборудования.