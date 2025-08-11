После рейдов в Рязани задержали более 100 человек

Особое внимание уделяли охране общественного порядка в центре Рязани, в том числе на улице Почтовой. Всего установили 17 нарушений миграционного законодательства, совершенных иностранцами. Семь таких правонарушения пресекли в Ряжском, Касимовском, Рыбновском и Сасовском районах. В Рязани полицейские обнаружили, что в двух кафе, расположенных на улице Новикова-Прибоя и на Московском шоссе, а также в магазине на улице Матросова, торговали спиртным с нарушениями.

В прошедшие пятницу и выходные, с 8 по 10 августа, в Рязани провели рейды, после которых в отделы доставили более 100 человек. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В Рязанском районе пресекли нарушение правил продажи алкоголя в магазине. Всего из незаконного оборота изъяли 83 литра спиртного.

