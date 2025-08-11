Полицейские ликвидировали заросли конопли в шести районах Рязанской области

Отмечается, что очаги ликвидированного растения по площади занимали около 38 тысяч квадратных метров. Коноплю уничтожили на окраине Рязани, в Клепиковском, Спасском, Пронском, Чучковском и Александро-Невском районах В полиции отметили, что самый крупный очаг был обнаружен в Чучковском районе. Там заросли дикорастущей конопли суммарно распространились на площади 36 000 квадратных метров.

Полицейские ликвидировали заросли конопли в шести районах Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

