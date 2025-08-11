Пенсионеру из Рязанского района вернут похищенные дроппером деньги

Установлено, что в сентябре 2024 года 69-летний мужчина под влиянием мошенников перевел неизвестной из Московской области более 300 тысяч рублей. Прокуратура направила иск в Долгопрудненский городской суд Московской области, чтобы защитить права пенсионера и вернуть ему деньги. Требование удовлетворено.

