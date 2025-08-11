Рязань
Павел Малков: фестиваль «Небо России» посетило более 50 тысяч гостей со всей страны
Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал об итогах проведения в регионе спортивного культурно-зрелищного фестиваля воздухоплавания «Небо России». Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

«"Небо России» посетило более 50 тысяч гостей со всей страны. Для всех гостей была насыщенная программа: музыкальные выступления, мастер-классы, ярмарки, фотозоны и многое другое. Главным событием фестиваля стало вечернее свечение аэростатов. Спасибо организаторам, командам и всем гостям за потрясающую атмосферу!" - подчеркнул Павел Малков.