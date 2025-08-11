Рязанцы выразили недовольство нависшей над спортивной площадкой веткой

В сквере имени Скобелева в Дашково-Песочне над спортивной площадкой надломилась ветка дерева. Об этом сообщили в телеграм-канале «Подслушано в Рязани». Рязанцы выразили недовольство ситуацией и отсутствием мер по устранению опасности.