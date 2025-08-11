На Михайловском шоссе в Рязани нашли голого мужчину

11 августа, с утра, на Михайловском шоссе, напротив вокзала Рязань 2, нашли голого мужчину. Об этом сообщили в телеграм-канале «Подслушано в Рязани». Уточняется, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Со слов очевидцев, мужчине около 28 лет, он представился как Саша и сказал, что проживает в районе Дашково-Песочня. На место происшествия вызвали скорую помощь, которая забрала его для оказания медицинской помощи.

Фото: Подслушано в Рязани