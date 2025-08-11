Мэрия: ремонт коллектора на Лыбедском бульваре продолжается

Отмечается, что работы должны завершить в конце сентября. Планируется отремонтировать 498 метров трубы. «Восстановление коллектора будет проведено бестраншейным методом, что не ограничит движение в городе, минимизирует раскопки, а также сохранит благоустройство территории», — отметили в мэрии.