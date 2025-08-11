Госжилинспекция нашла нарушения в работе рязанских УК

Рейды прошли на прошлой неделе в Железнодорожном районе Рязани, а также в Старожиловском и Александро-Невском районах. Во дворе на улице Весенней областного центра специалисты заметили, что контейнерные площадки повреждены. На них складировали строительный мусор и древесные отходы. Траву во дворе не покосили. На улице Солнечной в поселке Александро-Невский установили нарушения, связанные с контейнерными площадками, общим имуществом. Инспекция выдала предостережения управляющим организациям ООО «УК «Олимп Сервис» и ООО «ТРБС».

