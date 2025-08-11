Главврачу рязанской больницы вынесли представление из-за задержки лекарств для онкобольных
Главврачу рязанской больницы вынесли представление из-за задержки лекарств для онкобольных. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Отмечается, что руководство больницы с задержкой закупило лекарства для онкобольных.
Главному врачу медицинской организации внесено представление, виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.