ГАИ исключила ужесточение контроля за неправильную остановку автомобиля

Отмечается, что в СМИ распространялись материалы о якобы планируемых поправках в ПДД, которые ужесточат контроль за кратковременной остановкой транспортных средств. В публикациях также писали, что в соответствии с поправками любая остановка авто с выключенным двигателем теперь будет квалифицироваться как стоянка. И в случае, если на участке дороги запрещено парковаться, водителя водителя могут привлечь к административной ответственности. Как заявили в Госавтоинспекции России, ведомство не располагает сведениями о подобных инициативах. «Данный вопрос в достаточной мере урегулирован ПДД», — заключили в публикации.

