ГАИ исключила ужесточение контроля за неправильную остановку автомобиля

Госавтоинспекция России исключила ужесточение контроля за неправильную остановку автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своих соцсетях 11 августа.
Отмечается, что в СМИ распространялись материалы о якобы планируемых поправках в ПДД, которые ужесточат контроль за кратковременной остановкой транспортных средств.
В публикациях также писали, что в соответствии с поправками любая остановка авто с выключенным двигателем теперь будет квалифицироваться как стоянка. И в случае, если на участке дороги запрещено парковаться, водителя водителя могут привлечь к административной ответственности.
Как заявили в Госавтоинспекции России, ведомство не располагает сведениями о подобных инициативах.
«Данный вопрос в достаточной мере урегулирован ПДД», — заключили в публикации.