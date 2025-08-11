Для рязанцев выпустили метеопредупреждение

В ближайшие 1-2 часа, с сохранением до конца суток 12 августа на территории Рязанской области ожидается сильный дождь, местами ливень, гроза. В отдельных районах прогнозируют град, при грозе ожидается шквалистое усиление ветра порывами 12-17 м/с. Местами будет ухудшение видимости 200-500 метров.