Директора рязанской компании оштрафовали за порчу почвы

ООО «Малахит» занимает участок сельскохозяйственного назначения площадью 15,7 га в Шацком районе. В восточной части участка обнаружили карьер глубиной до 15 метров и площадью 3,14 га. Отмечается, что из-за работ по созданию карьера почва стала менее плодородна. Директора компании оштрафовали на 4 000 рублей.