616 рязанцев попали в травмпункт рязанской БСМП за неделю

133 человека обратились за помощью с переломами, 240 — с ушибами, 115 — с растяжениями, 57 — с ранами. Рязанцам напомнили, что Амбулаторно-травматологический центр БСМП работает круглосуточно.

За прошедшую неделю, с 4 по 10 августа, в Амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь 616 пациентам. Об этом сообщила в своих соцсетях пресс-служба медучреждения.

133 человека обратились за помощью с переломами, 240 — с ушибами, 115 — с растяжениями, 57 — с ранами.

Рязанцам напомнили, что Амбулаторно-травматологический центр БСМП работает круглосуточно.