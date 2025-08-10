В Рязанской области отменили беспилотную опасность

Угроза атаки БПЛА действовала на территории региона с 9:49 9 августа. Рязанцев призывали не подходить к окнам и оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой». В 08:51 10 августа беспилотную опасность в Рязанской области отменили.