В Рязанской области открыли выставку, посвященную операции «Поток»
