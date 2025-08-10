В Рязанской области открыли выставку, посвященную операции «Поток»

В центре экспозиции — фрагмент трубы с газовой магистрали, которая вела в Суджу. Павел Малков рассказал, что шесть дней российские бойцы двигались по трубе в тыл противника. По ней они преодолели более десяти километров. Экспонаты рассказывают о мужестве, военной смекалке и героических усилиях, благодаря которым была освобождена Суджа. В открытии выставки приняли участие ветераны СВО, а также экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Создатель музея — командир поискового отряда «Железные Витязи» Евгений Сикирицкий. «Операция „Поток“ — образец стойкости и находчивости русского солдата. Спасибо всем нашим воинам, которые освобождали Курскую область и сейчас продолжают защищать Родину на специальной военной операции», — написал губернатор.

