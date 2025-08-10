В центре Рязани автобус сбил курьера

ДТП произошло на Первомайском проспекте. Судя по фото, курьер был на электровелосипеде. Как сообщили в посте, мужчина остался цел. На месте работают сотрудники ГАИ и бригада скорой помощи.