В центре Рязани автобус сбил курьера
ДТП произошло на Первомайском проспекте. Судя по фото, курьер был на электровелосипеде. Как сообщили в посте, мужчина остался цел. На месте работают сотрудники ГАИ и бригада скорой помощи.
В центре Рязани автобус № 17 сбил курьера. Об этом 10 августа сообщил Telegram-канал «ТОПОР | Новости Рязани».
ДТП произошло на Первомайском проспекте. Судя по фото, курьер был на электровелосипеде. Как сообщили в посте, мужчина остался цел. На месте работают сотрудники ГАИ и бригада скорой помощи.